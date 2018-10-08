فيديو وصور.. مياه ضحلة تعيق الحركة وتحاصر الطلاب في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي حي السويس بجيزان وأولياء الأمور تذمرهم واستياءهم من وجود مستنقعات ومياه ضحلة أمام مدرسة السويس الابتدائية في مدينة جيزان؛ ما سبب عدة مشاكل لأطفالهم.

-عائق لدخول المدرسة:

وتحدث منصور المهر لـ”المواطن“، قائلاً: إن الساحة الأمامية والمواقف الخاصة بالمدرسة تحولت إلى مستنقعات ومياه ضحلة أمام الطلاب وخاصة في الصباح الباكر وذلك بسبب عدم سفلتة هذه المواقف من قبل الجهات المعنية مما أدى إلى تجمع المياه وإعاقة الحركة المرورية بشكل كبير جداً وأصبح من الصعب دخول الطلاب إلى المدرسة، مضيفاً أنني في الأسبوع الماضي لم أستطع إنزال ولدي الصغير أمام المدرسة بسبب هذه التجمعات للمياه.

-اتساخ ملابس الطلاب:

فيما بيَّن محمد خبراني قائلاً: لقد حاولت إيصال ولدي إلى المدرسة وأثناء نزوله من السيارة غطست قدمه في الوحل؛ ما أدى إلى سقوطه بين هذه المياه واتساخ ملابسه فاضطررت إلى إرجاعه إلى البيت ولقد شاهدت طلاب صغار يسقطون في هذه المياه مما أثار غضب بعض أولياء الأمور.

-موسم الأمطار:

فيما يضيف خالد مغفوري قائلاً: وتزداد المعاناة في المساحة التي لم يتم سفلتتها في موسم الأمطار الغزيرة وأصبح من الصعب نزول أطفالنا الصغار إلى مدارسهم بسبب هذه المياه الملوثة وأصبحت عائقاً لنا نحن أولياء الأمور وخاصة في إيصال الطلاب إلى أمام البوابة الرئيسية للمدرسة.

-انتقال الأمراض:

فيما أشار سالم حكمي إلى أن نزول الطلاب بين هذه المياه التي تجمعت بسبب الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى نقل بعض الأمراض المعدية والتي من السهل أن تنتقل إلى الطلاب الصغار حيث إن المناعة عندهم قليلة ومعرضين للانتقال هذه الأمراض.

-رد الأمانة:

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ حسين معشي والذي لم يتم الرد علينا منذ أكثر من ثلاثة أيام.

-مناشدة:

فيما ناشد أهالي الحي وأولياء الأمور والمعلمين في هذه المدرسة عبر “المواطن “من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه التجمعات للمياه وحلها أولاً بأول وسفلتة هذه المواقف وذلك من أجل تسهيل حركة المرور ودخول الطلاب وخروجهم من المدرسة.