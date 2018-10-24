فيديو.. ولي العهد رغم اختلافنا مع قطر .. اقتصادها سيكون مهمًا بعد 5 سنوات

المواطن - الرياض - تصوير : أثير الحربي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن اقتصاد قطر سوف يتطور في السنوات الخمس المقبلة ضمن منطومة التطور التي تطال اقتصادات هامة في المنطقة.

وأوضح ولي العهد خلال مشاركته في جلسة نقاشية في مؤتمر منتدى مستقبل الاستثمار أن الشرق الأوسط يتغير نحو الأفضل فهناك مشارع تنموية تنطلق في العديد من الدول من بينها مصر التي تقوم بنهضة عمرانية وتشيد المدن الجديدة إضافة الى مشروعات تنموية في العراق ولبنان والبحرين والكويت والإمارات.

وقال ولي العهد: حتى قطر رغم اختلافنا معهم سيكون اقتصادهم مهما خلال الفترة المقبلة.

ولفت ولي العهد إلى أن الشرق الأوسط سيكون هو أوروبا الجديدة خلال السنوات المقبلة مشيرًا إلى أن هذه هي حرب السعودية التي تعمل على أن تكسبها.

فيديو | ولي العهد : حتى #قطر ورغم خلافنا معاهم لديها اقتصاد قوي و ستكون مختلفة بعد ٥ سنوات#ولي_العهد_في_منتدي_الاستثمار

#CrownPrinceInFII2018 pic.twitter.com/w3IdctVjZZ — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 24, 2018