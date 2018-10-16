فيديو.. ولي العهد لبومبيو: أنت في دولة صديقة.. نحن حلفاء أقوياء وقدماء

المواطن - الرياض

بكلمات حاسمة واثقة.. أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير خارجية أميركا مايك بومبيو أن الرياض وواشنطن حلفاء أقوياء وقدماء.

وأظهر مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقبال بومبيو في قصر اليمامة بالرياض اليوم، وهو يقول له: “أنت في دولة صديقة.. نحن حلفاء أقوياء وقدماء”.

ودار حديث ودي بين ولي العهد ووزير خارجية أميركا، حيث قال له الأمير محمد بن سلمان: “نحن نواجه العديد من التحديات سويًّا في الماضي واليوم وفي المستقبل”، وهو ما وافقه على بومبيو بالقول: “بالتأكيد”.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر اليمامة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

فيديو .. ولي العهد لوزير خارجية أمريكا : أنت في دولة صديقة .. نحن حلفاء أقوياء وقدماء pic.twitter.com/KyecIrlXLp — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 16, 2018