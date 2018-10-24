فيديو ولي العهد يمازح الحريري: سيقضي يومين في المملكة فلا تروجوا أنه خطف

المواطن - الرياض

مازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري في نهاية الجلسة النقاشية التي شاركا فيها اليوم مع ولي عهد البحرين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقبل أن يغادر ولي العهد المنصة وجه كلامه إلى الحريري قائلًا له : دولة سعد الحريري سيقضي يومين في السعودية فأتمنى عدم نشر إشاعة أنه خطف.

وأوضح ولي العهد أن الشعب السعودي هو شعب جبار، مشيرًا إلى أن همة السعوديين بقدر جبل طويق ولن ينكسر.