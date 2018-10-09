فيديو يحبس الأنفاس.. تشابك مظلات للقفز في الهواء!

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بث موقع ذا صن فيديو يحبس الأنفاس لزوج من هواة القفز الجوي المتهورين، يتدافعان نحو الأرض بعدما تشابكت مظلتيهما.

وبحسب الموقع، الرجلان كانا جزءًا من فريق مكون من 4 مغامرين يحاولون تنفيذ حركات صعبة على ارتفاع 6500 قدم فوق خليج راناواي في أستراليا، لكن الرياح العاتية أدت إلى تشابك مظلات الزوجين ودخلا في سباق مع الزمن لفك مظلتيهما قبل وقوع كارثة.

ولكن لحسن الحظ نجح الزوجان في قطع مظلتيهما واستخدام المظلات الاحتياطية على بعد أقل من 700 متر من الأرض.