فيديو يسلط الضوء على تشغيل الجوازات للأجهزة الذاتية لإنهاء إجراءات المسافرين آلياً

المواطن - الرياض

بدأت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني تشغيل أجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأجهزة الخدمة الذاتية مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين وهي عبارة عن نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله أو خروجه من المملكة آلياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، المقدم بدر القرني، إن المملكة ثالث دولة في العالم تعمل بهذا الجهاز، موضحًا أنها تجربة فريدة للمسافرين لأن الخطوات لا تأخذ أكثر من 10 ثوانٍ فقط.