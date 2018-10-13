فيديو يفضح قناة تركية .. هذه حقيقة زائر القنصلية وهويته

المواطن - الرياض

سقطة كبيرة وغير مهنية، للإعلام التركي، حيث جعل من ابن القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، شريكاً متورطاً باغتيال جمال خاشقجي، عبر فيديو بثته قناة تلفزيونية محلية بعنوان: “زائر غريب في منزل القنصل السعودي!” مع علامة تعجب تشكيكية، وكشف المقطع عن وصوله إلى منزل القنصل، ونقلته سيارة رسمية تابعة للقنصلية، وكان مرتدياً زي الأطباء في اليوم الذي اختفى فيه جمال خاشقجي، لذلك شككوا بأنه شارك بقتله وعاد إلى حيث يقيم القنصل، بحسب زعم القناة.

وبالبحث عن عبارة SUUDI KONSOLOS UN EVINE GIZEMLI ZIYARETÇI! في خانة الصور أو الأخبار بأحد مواقع التصفح، خصوصاً “غوغل” الشهير، وهي العنوان المشترك لخبر الفيديو بوسائل الإعلام التركية، تجد أن قناة NTV التلفزيونية المحلية أول من بثته، إلا أنها سارعت إلى تصحيح ما أخطأت به كاشفة الهوية الحقيقية للزائر الذي شككوا به، لظهوره في الفيديو وهو يخطئ بفتح الباب الرئيسي لمنزل القنصل، فبدلا من الإمساك بالمقبض الحقيقي، قام بإمساك الذي يعلوه، وهي إشارة إلى أنه غريب عن المنزل، لا من المقيمين فيه.

وبعد ساعات من بث الفيديو والخبر المشكك بهوية الزائر، للإيحاء بأنه واحد من المتورطين بقتل خاشقجي، أسرعت NTV وصححت خبرها أمس بالذات، قائلة إنها تحرت ما نشرت، واتضح لها أن من ظهر بالفيديو “هو ابن للقنصل، يدرس الطب في جامعة إسطنبول” ونشرت صورة له بزي الجامعة.

وفي الصورة، يظهر شعار كلية الطب بالجامعة على الرداء الأبيض الذي يرتديه ابن القنصل العائد إلى بيته العائلي أمس الخميس. كما أن التصحيح ورد من مصدر لم تكشف عنه القناة.