فيديو يلخص قضية خاشقجي.. الـ18 تكتموا على الوفاة وكذبوا على الرياض

المواطن - الرياض

قطعت السعودية أي شكوك بشأن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي فجر اليوم السبت بإعلان النيابة العامة أن خاشقجي توفي في القنصلية باسطنبول بعد وقوع شجار واشتباك بالأيدي مع عدد من الأشخاص داخلها.

وبحسب التحقيقات الأولية السعودية، حاول المتهمون التكتم على وفاة خاشقجي داخل القنصلية بعد شجار وقع أثناء مهمة لهم لإقناعه بالعودة إلى بلاده.

بعدها حاول هؤلاء التعتيم على القضية، وأنكروا وجود خاشقجي داخل القنصلية، وأعلموا السلطات السعودية في الرياض بأن الرجل غادر سالماً ليحموا أنفسهم من تبعات ما جرى، وتحمل المسؤولية، بحسب ما ذكرت العربية.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين الـ 18 على ذمة القضية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.