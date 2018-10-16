فيروس فيفا يُصيب الفرج والهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي، للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ خلال تواجده في الفترة الأخيرة مع الأخضر.

وكان سلمان الفرج شارك مع المنتخب السعودي في مباراتيه بالبطولة الرباعية، أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة الماضية وأمام المنتخب العراقي أمس الاثنين.

وبعد إصابة الفرج، يستعد اللاعب خلال الفترة المقبلة للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ومن المعروف أن الأندية في مختلف أنحاء العالم تضع أيديها على قلوبها، في حال أصيب أي من نجوم هذه الفرق في التوقفات الدولية لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم فيما يُعرف باسم “فيروس فيفا”.

يذكر أن مباريات البطولة الرباعية الودية والمُقامة حاليًّا في المملكة مُدرجة ضمن مباريات الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

شارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، وسجل هدفًا في شباك منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في المونديال.

وسيغيب الفرج بنسبة كبيرة عن مباراة الهلال والشباب والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.