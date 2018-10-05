فيسبوك تعين رئيسًا جديدًا لموقع إنستغرام

المواطن - متابعة

أعلنت شركة فيسبوك التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم تعيين “أدم موسيري” رئيساً جديداً لتطبيق التواصل الاجتماعي، وتبادل الصور التابع لها “إنستغرام” وذلك بعد أيام من إعلان مؤسسي التطبيق رحيلهما عنه.

وكان موسيري مسؤولاً في الماضي عن خدمة “التغذية الإخبارية” على موقع فيسبوك وهي إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها الموقع والتي تتيح للمستخدمين معرفة ما ينشره أصدقاؤهم على الموقع إلى جانب خدمات أخرى.

وتم إلحاق “موسيري” فيما بعد بالعمل في “إنستغرام” الذي استحوذت شركة فيسبوك عليه عام 2012 مقابل مليار دولار كنائب لرئيس الإنتاج في التطبيق، ثم تمت ترقيته لكي يصبح مسؤولاً عن “كل وظائف الموقع” بحسب بيان “إنستغرام”.

كان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إنستغرام”، كيفن سيستروم، وزميله الشريك المؤسس، مايك كريجر، قد أعلنا الأسبوع الماضي قرارهما ترك الشركة “لاستكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى”.

وأسس سيستروم وكريجر، التطبيق الشهير الخاص بمشاركة الصور في 2010 ومنذ ذلك الحين، أنشأت الشركة ألف مكتب حول العالم واكتسب التطبيق أكثر من مليار مستخدم.