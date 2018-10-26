فيسبوك يحذف 82 حسابًا إيرانيًا بسبب أنشطة مشبوهة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها أزالت 82 صفحة ومجموعة وحساباً، بسبب سلوك زائف غير حقيقي منشأه إيران، واستهدف أشخاصًا في بريطانيا وأمريكا.

ولفتت الشركة أن مديري الصفحات وأصحاب الحسابات دأبوا على تقديم أنفسهم كمواطنين أمريكيين، وفي بضع حالات كمواطنين بريطانيين، ونشروا رسائل تتعلق بموضوعات ذات حساسية سياسية منها العلاقات بين الأعراق والمعارضة للرئيس والهجرة.

وكانت الشركة قد بدأت حملة للتصدي للحسابات الوهمية والأخبار الكاذبة لإدراكها لخطورة الدور الذي باتت تلعبه في التأثير على الرأي العام وأختراق بيانات الخصوصية.