فيسبوك يستعد لإضافة أفضل مميزات واتساب لتطبيق ماسنجر

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

يعكف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على اختبار ميزة جديدة عبر مجموعة من حسابات المشتركين حول العالم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربرغ.

وتكمن تلك الميزة في السماح للمستخدمين بمسح الرسائل التي قد قاموا بإرسالها بشكل فعلي في نوافذ الدردشة، وذلك حال خطأ المستخدم أو ندمه على إرسالها، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم الكشف عن الميزة ضمن مجموعة من الحسابات تختبرها في الوقت الحالي، وهي تحمل اسم “Unsend Message” أو “عدم إرسال الرسالة”.

وتُحاكي تلك الميزة الخاصية التي أضافها تطبيق التراسل الفوري واتساب- والذي يمتلكه موقع فيسبوك- خلال العام الماضي إلى خدمته.

وتضمنت تلك الميزة إمكانية مسح الرسائل التي تم إرسالها بشكل فعلي حال أخطأ المستخدم أو ندم على ذلك، وهي ميزة لطالما كان ينتظرها الجمهور منذ زمن طويل.

ومن بين الحسابات التي تختبر تلك الميزة التي سيتم إدراجها في تطبيق الدردشة الشهير فيسبوك ماسنجر خلال وقت قريب، وذلك بعد أن يتم التأكد من عملها بشكل صحيح.