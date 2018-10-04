فيسبوك يواجه اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يواصل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محاولاته لاختراق خصوصية الأطفال عبر تطبيق ماسنجر الخاص بهم، والذي يتيح للوالدين مراقبة تصرفاتهم عبر الإنترنت.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الموقع الشهير قام بجمع بيانات بشكل غير قانوني عن الأطفال عبر تطبيق ماسينجر كيدز، وهو ما أكده بعض المجموعات المعنية بخصوصية الأطفال عبر العالم.

وطلبت الحملة الهادفة لطفولة بدون تجارة (CCFC) ومجموعات أخرى من لجنة التجارة الفيدرالية في بريطانيا، إجراء تحقيق مع تطبيق الرسائل الخاص بالطفل لانتهاكه قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

وتقول تلك المجموعات إن فيسبوك انتهك القانون الفيدرالي من خلال جمع معلومات الأطفال دون الحصول على موافقة من والديهم، وهو في الأساس العامل الرئيسي لقيام فيسبوك بإصدار هذه النسخة من تطبيق الدردشة.

ووفقًا للشكوى، لا يتطابق تطبيق ماسينجر للأطفال مع متطلبات COPPA لأنه لا يحاول التأكد من أن الشخص الذي ينشئ حساب الأطفال ينتمي لتلك الفئة العمرية، كما أنه لا يطلب الحصول على إذن لجمع البيانات من الوالدين.

وتؤكد المجموعات أنه يمكن لشخص أن ينشئ حسابًا جديدًا خياليًا ويوافق فيسبوك على الفور إنشاء حساب الطفل دون إثبات عمره أو هويته، فيما أكد فيسبوك أنه لم يقم بمراجعة رسالة الشكوى بعد.