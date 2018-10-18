فيصل بن خالد يستعرض الخطة الإستراتيجية لهيئة تطوير عسير

المواطن - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم قائد فريق العمل الاستشاري المكلف بإعداد المخطط الإستراتيجي لهيئة تطوير عسير الدكتور أنس المغيري والوفد المرافق له .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , كما اطلع على الأهداف الإستراتيجية للهيئة والتي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لعسير وفق المهام الممنوحة لها, وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير, بالإضافة إلى مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في كافة المجالات وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة .

وأكد أمير عسير خلال اللقاء على أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة والهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة في التنمية المستدامة بالمنطقة , مشيرا في الوقت ذاته أن منطقة عسير تجمع بيئات جغرافية مختلفة تدعو إلى الاستفادة من هذا التنوع التضاريسي من خلال زيادة المشروعات السياحية والتنموية التي من شأنها تطوير ودعم وتشجيع السياحة المستدامة طوال العام .

ونوه الأمير فيصل بن خالد في نهاية اللقاء بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها تطوير المنطقة ، وتقديم الإمكانيات كافة لتقديم المزيد من العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .