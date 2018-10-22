فيصل بن خالد يُحيل 3 مواطنين إلى النيابة بسبب جثة وهمية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أحال ‏أمير منطقة ‎عسير، فيصل بن خالد، اليوم الاثنين، 3 مواطنين إلى النيابة العامة؛ وذلك نظير الاشتباه بهم في وقوفهم خلف جثة وهمية بأحد الأحياء بمدينة ‎أبها.

وأوضح المتحدث باسم إمارة المنطقة، سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه أمير منطقة عسير يأتي بعد أن قادت الجهود الأمنية لشرطة منطقة عسير إلى الإطاحة بالمشتبه بهم في وقت وجيز بعد تلقيها توجيهات عاجلة من أمير المنطقة بالبحث والتحري وملاحقة المشتبه بهم؛ نظير جرمهم الذي ارتكبوه ومحاولتهم بث الخوف والذعر بين سكان المدينة.

وقال آل ثابت: إن إمارة عسير وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ستلاحق كل من يحاول المساس بالأنظمة العامة أو بث الذعر والخوف في نفوس الأهالي.