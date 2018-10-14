فيفا يحتفي بنجم النصر أحمد موسى

المواطن - طارق سعد

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذكرى ميلاد النيجيري أحمد موسى نجم النصر الـ26.

ونشر فيفا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة تهنئة لعدد من نجوم كرة القدم من بينهم أحمد موسى، الذي يوافق اليوم 14 أكتوبر ذكرى ميلاده.

يُذكر أن أحمد موسى اكتسب شهرة عالمية كبرى بعد إحرازه لهدفين رائعين في كأس العالم الأخيرة في روسيا ضد منتخب آيسلندا ضمن دور المجموعات.

وبعد المونديال اقتنص النصر توقيع النسر النيجيري قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة تاريخية تعد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية (بلغت 16 مليون يورو ).

ويتقاسم موسى صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 4 أهداف مع ناصر الشمراني مهاجم الشباب.