فيفا يصدم برشلونة ويُساند رأي ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

رفض السويسري جياني إنفانتبينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المقترح والذي وافق عليه نادي برشلونة الإسباني، بخوض مباريات في الدوري الإسباني خارج المملكة الإسبانية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني ذكرت في وقت سابق أن ناديي برشلونة وجيرونا وافقا على خوض مباراتهما في الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأميركية في شهر يناير المقبل.

وتحدث إنفانتينو عن هذه الجزئية قائلًا: بالطبع الفيفا معترض على إقامة مباريات للدوري الإسباني خارج إسبانيا، يجب أن تُقام مباريات الدوري في الوطن.

ويُساند الاتحاد الدولي لكرة القدم رأي نادي ريال مدريد ورأي الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللذين رفضا في الفترة الأخيرة مقترح إقامة مباريات من الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

يتواجد نادي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي إسبانيول صاحب المركز الثاني والذي يملك 17 نقطة.