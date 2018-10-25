فيفا يعلق على إصابة عموري

المواطن - محمد سمعه

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” تمنياته بالشفاء العاجل للاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري نجم نادي الهلال والمنتخب الإماراتي بعد إصابته الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي للفيفا باللغة العربية على تويتر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتمنى الشفاء للاعب عموري والذي نال لقب أفضل لاعب في آسيا بعام 2016.

وكان عموري قد تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وذلك خلال مباراة الهلال والشباب والتي أقيمت يوم السبت الماضي في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن عموري انضم لنادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي.

لن يشارك عموري مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.