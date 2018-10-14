فينجر يتغنى بعمل توخيل في باريس

المواطن – أميرة محمد

كال أرسين فينجر، المدير الفني الفرنسي، المديح لمدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل بسبب البداية المميزة له في فرنسا.

وحقق توخيل حتى الآن بداية مميزة للموسم بالفوز بكل مباريات الفريق بالدوري وتصدره بالعلامة الكاملة، بالإضافة للتتويج بكأس السوبر.

وقال فينجر بعد لقاء اعتزال بير ميرتساكر: “يعجبني كثيراً توخيل، تأقلم سريعًا مع الكرة الفرنسية، ويبدو إنه شخص ذكي ومتواصل مع اللاعبين”.

وأتبع: “الانطباع الأول إيجابي للغاية، خصوصا، وأنه آتي من الخارج، لا بد أن تملك بعضًا من الحظ لتحقق بداية كتلك، ولكن الجودة موجودة”.

وواصل مدرب أرسنال السابق:” ستأتي مباريات أصعب في المستقبل، كما أن التوقعات في بي إس جي عالية للغاية، أتمنى له النجاح بدوري الأبطال”.