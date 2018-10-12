فينغر مطلوب لمنصب مدير الكرة في PSG

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الفرنسي أرسن فينغر، مدرب نادي آرسنال الإنجليزي السابق، لتولي منصب مدير الكرة بنادي العاصمة الفرنسية.

وذكر موقع BLEACHER REPORT البريطاني أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان غير سعيد بالعمل مع أنتيرو هنريك مدير الكرة الحالي بالنادي الفرنسي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان سيدخل في صراع ناري مع نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع فينغر والذي رحل عن تدريب آرسنال بعد نهاية موسم 2017- 2018.

وكان فينغر تولى تدريب نادي آرسنال منذ عام 1996 وحتى عام 2018 ولمدة 22 عامًا.

وسبق لفينغر تدريب نادي موناكو الفرنسي ونادي ناجويا الياباني، قبل أن يُدرب نادي آرسنال.

وجاء الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان لتدريب نادي آرسنال بعد رحيل المدرب الفرنسي فينغر.