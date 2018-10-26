في أقل من عام.. ضبط أكثر من مليون و900 ألف مخالف للأنظمة

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 16/ 2/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 1976315 مخالفًا، منهم 1524295 مخالفًا لنظام الإقامة، و307271 مخالفًا لنظام العمل، و144749 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 33489 شخصًا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1559 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2887 شخصًا.

وأيضًا بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 780 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 744 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 36 سعوديًّا.

أما إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ 14237 وافدًا مخالفًا، منهم 12321 رجُلًا، و1916 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 320549 مخالفًا، وإحالة 283771 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 344683 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 506008 مخالفين.