في إطار مكافحة التدخل.. “العدل الأمريكية” تتهم مواطنة “روسية” بالتأثير على الانتخابات المقبلة

المواطن - متابعة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، مواطنة روسية بالتأثير على انتخابات نوفمبر المقبل.

ونقلت “الاتحاد الإماراتية” في نبأ عاجل الخبر دون مزيد من التفاصيل .

وكان نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين، قد قدم تقريرًا في وقت سابق من أجل مكافحة تهديدات التدخل في الانتخابات الامريكية.

وشدد روزنشتاين خلال تقريره على “عمليات التأثير الأجنبية الخبيثة التي تستهدف عمليتنا السياسية”.

وسأل روزنشتاين “ما الذي يمكن القيام به للدفاع عن قيمنا في مواجهة الجهود الخارجية للتأثير في انتخاباتنا وإضعاف نسيج المجتمع ودفع الأمريكيين ضد بعضهم البعض؟”.

ودعا إلى وحدة الإدارة الأمريكية، قائلا “على غرار الإرهاب والتهديدات الأخرى لأمننا القومي، فإنّ تهديد النفوذ الأجنبي الخبيث يتطلب نهجًا استراتيجيًا عبر جميع الوكالات الحكومية”.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويُنظر إلى انتخابات التجديد النصفي على أنها اختبار لشعبية الرئيس على نطاق كبير.