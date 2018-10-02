في الجولة الرابعة.. ايسايلا أفضل مدرب

المواطن - مروة نبيل

انتزع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، الروماني دانيال ايسايلا جائزة أفضل مدرب في الجولة الرابعة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار اللجنة الفنية الروماني دانيل ايسايلا كأفضل مدرب في الجولة الرابعة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

ونافس دانيل ايسايلا على جائزة أفضل مدرب في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من مدرب فريق النصر، الأوروغوياني دانييل كارينيو، والمدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بشكل جيد مع المدرب الروماني دانيل ايسايلا، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى، والتعادل مرتين.