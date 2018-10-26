في الدوري السعودي .. النصر ينفرد برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ينفرد برقم مميز في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 15 هدفًا، ليكون الفريق الوحيد الذي أحرز أهدافًا أكثر من التسديدات على المرمى التي تعرض إليها “13” في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام الفيحاء اليوم.