في السوبر السعودي المصري .. الهلال بالأزرق والزمالك بالأبيض

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير العربية مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ستجمع بين الهلال والزمالك، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان.

وعُقد، قبل قليل، الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الطقم الأزرق الكامل، فيما سيرتدي الزمالك الطقم الأبيض بالكامل.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود، مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الهلال والزمالك، مساء يوم غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى الرياض، مساء يوم الخميس، استعدادًا لمباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما وصل رئيس القلعة البيضاء، المستشار مرتضى منصور اليوم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لانتزاع لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار البداية المميزة له في الموسم الرياضي الحالي، كما أنه إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره تحفزه على التتويج.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نفسه بالفوز بلقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يكون حافزًا للاعبين لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة.