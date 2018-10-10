في اليوم العالمي للصحة النفسية .. ماذا تعرف عن الوسواس القهري ومُسبباته؟

المواطن - الرياض

في اليوم العالمي للصحة النفسية، أوضحت وزارة الصحة أن الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق.

ولفتت الصحة في تعريفها للوسواس القهري أنه يتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية (وسواسية) تؤدي إلى تكرار بعض التصرفات إجباريًا (قهريًا)، مما يعوق الحياة اليومية.

وأكدت الصحة أن ما من مسبب صريح لاضطراب الوسواس القهري، أما النظريات بشأن العوامل المسببة المحتملة لاضطراب الوسواس القهري فتشمل:

• عوامل بيولوجية: قد يكون نتيجة تغير كيميائي يحصل في أداء الدماغ.

• عوامل جينية ووراثية.

• عوامل بيئية: قد يكون بسبب عدوى والتهابات.

أما أكثر الأفكار القهرية المزعجة انتشارًا: فهو الخوف من الاتساخ أو التلوث، والخوف من الإصابة بالأمراض، والخوف من الأفكار السيئة أو الشعور بالخطيئة، والحاجة المبالغ بها للتنظيم والتكامل، وأيضًا الخوف من الأخطاء.

وبالنسبة إلى أكثر السلوكيات القهرية انتشارًا فمنها:

• تكرار الوضوء والصلاة

• الاستحمام أكثر من مرة، أو غسل اليدين بشكل متكرر.

• الامتناع عن مصافحة الآخرين أو ملامسة مقبض الباب.

• تكرار التحقق من الأمور بشكل مفرط، مثل الأقفال أو مواقد الغاز.

• العد بشكل متواصل.

وأوضحت الصحة أنه قد يصاب الأغلبية ببعض التصرفات الوسواسية في مرحلة ما من حياتهم أو قد تكون جزءًا من شخصياتهم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم مصابون باضطراب الوسواس القهري، حيث إن ما يميز المرض أنه يعوق أداء المهام اليومية ويهدر الكثير من الوقت.