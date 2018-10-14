في اليوم العالمي للعيون .. 200 ألف طفل يواجهون العمى

المواطن - الرياض

تصدر وسم اليوم العالمي للعيون موقع تويتر وبالرغم من أن الاسم الحقيقي لهذه المناسبة هو اليوم العالمي للإبصار إلا أن المغردين حرفوا المناسبة لتتماشى مع ما قدموه من مشاركات وصور.

واهتم الكثير من المغردين بتداول صور للعيون، مؤكدين أنها تختزل نسبة كبيرة من الجمال خاصة لدى النساء، مؤكدين أن للعيون لغة لا يفهمها إلا القليل.

وفي اليوم العالمي للإبصار تتجه الأنظار إلى كيفية حماية البصر ومواجهة أمراض العيون التي قد تنتهي بالعمى.

اختلال البصر معضلة عالمية

ويعد اختلال البصر مشكلة صحية ملحوظة في جميع أنحاء العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 285 مليون شخص على الصعيد العالمي مصابون باختلال البصر، وأن 39 مليوناً منهم مصابون بالعمى.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من اختلال البصر على الصعيد العالمي يمكن الوقاية منه أو معالجته، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ملايين الناس معرضين لخطر الإصابة بفقدان البصر بسبب القصور في خدمات رعاية العيون.

وهناك ما يقرب من 90% من المصابين بالعمى واختلال البصر يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وبعضهم يعيش في أفقر المجتمعات في العالم، حيث لا يتاح لأغلبهم الحصول على رعاية العيون.

معضلة بالدول النامية

كما يعاني أكثر من 23 مليون شخص من ضعف البصر في إقليم شرق المتوسط، من بينهم 5 ملايين شخص أصيبوا بالعمى.

وتشير الإحصاءات إلى أن 80 % من حالات العمى يمكن تجنبها (يمكن علاجها و/أو الوقاية منها) بينما يوجد حوالي 200.000 طفل أصيبوا بالعمى.