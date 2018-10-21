في تبوك.. الأولوية للحراس السابقين في وظائف الشركة الأمنية الجديدة

المواطن - تبوك

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، على أن الأولوية في التوظيف ضمن شركة الحراسات الأمنية الجديدة التي تعاقدت معها وزارة التعليم ستكون للحراس الذين ألغيت عقودهم سابقًا، حيث سيتم التنسيق لهم مع الشركة التي تم ترسية مشروع الحراسات عليها والعمل على توظيفهم بالمدارس.

جاء ذلك خلال لقاء مدير التعليم ظهر اليوم في مكتبه بمدير شركة الزواهد للحراسات الأمنية بالمنطقة الشمالية، فايز الشمري، بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم تبوك خالد الفقير.

وشدد مدير التعليم على رغبة الإدارة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس الذين ألغيت بإعداد قوائم بأسماء حراس المدارس الذين ألغيت عقودهم ممن تنطبق عليهم الشروط لتوظيفهم في الشركة.

وكانت إدارة الأمن والسلامة المدرسية، بالتعاون مع إدارة الشركة، قد بدأت اليوم في إجراء المقابلات الشخصية للحراس المزمع توظيفهم في مدارس المنطقة، وتستمر لمدة يومين.