في تعميم عاجل.. التعليم تتصدى لنشاطات مخالفة في المدارس الأهلية والعالمية بـ5 اجراءات صارمة

المواطن - محمد عامر

قررت وزارة التعليم منع الأجانب من العمل في الوظائف الإدارية والإشرافية أو الإشراف على أي أعمال تتعلق بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية.

ودعت التعليم في تعميم عاجل وهام المدارس الأهلية إلى إحلال معلمين وطنيين محل الأجانب في وظائف ( قائد – وكيل – مرشد طلابي – رائد نشاط – وظائف إدارية).

وأمهلت التعليم المدارس إلى نهاية الفصل الدراسي الأول لتطبيق هذه الإجراءات.

وشددت التعليم على ضرورة تعزيز القيم الوطنية بين طلاب المدارس خاصة بعد رصد أنشطة طلابية تتضمن نشاطات تتعارض مع القيم الوطنية بسبب إشراف الأجانب على هذه الأنشطة.

وفي البند الثالث طالبت التعليم بمراجعة اجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة لها والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف قبل لرفع بذلك.

وتضمن الاجراء الرابع تشكيل فرق اشرافية لمتابعتها في تنفيذ البنود الواردة بالتعميم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس المخالفة.

وفيما يخص الإجراء الخامس طلبت التعليم الرفع بتقرير قبل نهاية الفصل الحالي لوكالة التعليم الأهلي بما تم اتخاذه من قبل المدارس الأهلية والعالمية.