في مباراة الهلال والاتحاد .. لاعبو الزعيم والجماهير يدعمون عموري

المواطن - مروة نبيل

في لفتة طيبة، حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم والجمهور على دعم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري من المدرجات خلال مباراة الهلال والاتحاد المُقامة الآن.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح محمد كنو في هز شباك العميد من ركلة جزاء، بعد مرور 8 دقائق على انطلاق مباراة الهلال والاتحاد بالجولة السابعة، ليحتفل لاعبو الزعيم برفع قميص عمر عبدالرحمن عموري الذي يحمل رقم 21.

وحرصت جماهير الزعيم الحاضرة في مباراة الهلال والاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، على رفع صورة كبيرة للإماراتي عمر عبد الرحمن عموري في الدقيقة 21، وكتب عليها باللغة الإنجليزي “سوف تعود أقوى”.

ويغيب عمر عبدالرحمن عموري عن مباراة الهلال والاتحاد اليوم، بعد إصابته في الدقائق الأولى من لقاء الشباب في الجولة الماضية، حيث أثبتت الفحوصات معاناته من قطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.