في مباراة الهلال والزمالك .. جوميز اللاعب الذي افتقده الزعيم

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، غياب الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ بسبب تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء، ليُشارك الفنزويلي جيليمن ريفاس بدلًا منه.

ويعتمد جورجي جيسوس بشكل رئيسي على جوميز في التشكيلة الأساسية للزعيم خلال الفترة الماضية، لتُربك إصابته قبل وقت قليل من انطلاق مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري، المدرب البرتغالي وتُجبره على الاستعانة بـ”ريفاس”.

وكان يعول جورجي جيسوس كثيرًا على الأسد الفرنسي جوميز في مباراة الهلال والزمالك الأخيرة، حيث إنه تمكن من تسجيل 4 أهداف في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُنافس على لقب هداف المسابقة منذ الجولات الأولى.

ويمتاز جوميز بالقوة البدنية بجانب قدراته التهديفية العالية، وهو ما كان سيُساعد الزعيم في مباراة الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، خاصة أنه افتقد اللمسة الأخيرة، وأضاع لاعبو الأزرق العديد من الفرص السهلة.

وحاول ريفاس تعويض غياب جوميز في مباراة الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، ولكنه قليل الحركة بدون كرة، والتفاهم بينه وبين زملائه لم يكن كافيًا، كما أنه لم يستطع ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي جوميز بعد مباراة الهلال والزمالك في كأس السوبر السعودي المصري، تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

وانتهت مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدفين مقابل هدف على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.