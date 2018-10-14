في معرض إيران التجاري الدولي .. غاب الجميع وحضرت خيبة الأمل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استمرارًا لمسلسل فشلها الواضح على المستوى الاقتصادي، تلقت إيران صدمة ضخمة بغياب كبرى الشركات العالمية عن معرضها التجاري الأبرز الذي يُقام في العاصمة طهران.

وعزفت الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التصنيع عن الحضور في المحفل الاقتصادي الأبرز في إيران خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعول عليه نظام الملالي الكثير من أجل إحداث حالة من الزخم الاقتصادي في إيران بعد فرض الولايات المتحدة لموجة قوية من العقوبات الاقتصادية، وذلك حسبما جاء في موقع NHK الياباني.

وافتتح أكبر معرض تجاري في إيران أمس السبت وسط عزوف عدد ضخم من الشركات الأجنبية عن المشاركة فيه، حيث بلغ عددها حوالي ثلث إجمالي الشركات التي حضرت في النسخة الخاصة بالعام الماضي بسبب الضغط المتزايد من الحكومة الأميركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستعيد فرض عقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وصناعة الطاقة اعتباراً من 5 نوفمبر المقبل، وهو ما يأتي في أعقاب موجة من العقوبات المستمرة على السيارات الإيرانية والعملة وعدد من القطاعات الأخرى.

وحاولت الشركات الصينية إنقاذ الموقف، حيث حضرت 100 مؤسسة وكيان ما بين متوسط وصغير المحفل التجاري في إيران، إلا أن ذلك لم يستطع أن ينقذ الموقف بشكل كامل، خاصة في ظل عزوف الشركات الأوروبية والأميركية عن الحضور.

وأسهمت أيضًا التهديدات الأميركية في عزوف عدد من الشركات الروسية والصينية الكبرى، والتي خشيت تعرضها للعقوبات التي وعد بها ترامب للمؤسسات والشركات المستمرة في العمل بإيران.