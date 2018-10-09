في مواجهة نارية بالسعودية.. شون مايكلز يعود إلى المصارعة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المصارع الأسطوري شون مايكلز عن عودته إلى الحلبات مرة أخرى، في عرض WWE Crown Jewel المُقرر إقامته في السعودية.

وظهر شون مايكلز في عرض Raw، وكشف عن عودة فريق DX بصحبة تريبل إتش، وخوض نزال ناري ضد “أشقاء الدمار” أندرتيكر وكين، في استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ويُعد نزال WWE Crown Jewel في السعودية، هو الأول الذي يخوضه المصارع الأسطوري شون مايكلز منذ عام 2010.

ومن المُقرر أن يشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين.