في نهائي سوبر كلاسيكو .. أكثر من مليار يورو على ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير نهائي بطولة سوبر كلاسيكو الودية الذي سيجمع بين البرازيل والأرجنتين في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الثلاثاء.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القيمة السوقية لأبرز لاعبي البرازيل والأرجنتين في مباراة اليوم، مؤكدة أنه سيكون هناك أكثر من مليار يورو في ملعب الجوهرة المشعة.

وجاءت القيمة السوقية لأبرز لاعبي السامبا في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، كالتالي؛ نيمار 180 مليون يورو، وكوتينيو 120 مليون يورو، فيما بلغت قيمة فيرمينيو وغابريل جيسوس 80 مليون يورو لكل منهما.

وتصل قيمة كاسيميرو السوقية لـ60 مليون يورو، وذلك قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة سوبر كلاسيكو، وهي نفس قيمة حارس المرمى أليسون بيكر.

على الجانب الآخر، بلغت قيمة ديبالا 110 ملايين يورو قبل مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، ووصلت قيمة إيكاردي لـ95 مليون يورو، وأوتامندي لـ35 مليون يورو، وبفارق 5 ملايين يورو عن جيوفاني لوسيلسو.

وبلغت قيمة جيوفاني سيموني 25 مليون يورو قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة سوبر كلاسيكو الودية، وهي نفس قيمة لوتارو مارتينيز السوقية.