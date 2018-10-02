في وقت قياسي.. الإطاحة بقائد مركبة متهور مارس التفحيط أمام مسجد في بدر

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

تمكنت شرطة محافظة بدر، ممثلة في قسم البحث والتحري والدوريات الأمنية، وبإشراف من مدير شرطة المحافظة العقيد أمين محمد العوفي، هذا اليوم، من القبض على قائد مركبة متهور يقوم بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية أمام مسجد العريش.

وقالت شرطة بدر في بيان لها: إنه بعد المتابعة والرصد تم جمع المعلومات عن المركبة وقائدها وفي وقت قياسي تم بفضل من الله القبض عليه، وستطبق عليه أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وشكر محافظ بدر مدير شرطة المحافظة على سرعة رصد وضبط المخالف المتهور في وقت قياسي جدًّا محذرًا كل مستهتر يرتكب مثل هذه السلوكيات الخاطئة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات النظامية التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق السلامة العامة للجميع.