في 24 ساعة.. تعرف على كميات الأمطار ومنسوب المياه في سدود المملكة

المواطن - واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:

أولًا: كمية الأمطار :

منطقة الرياض:

عفيف/ مسجل مطر 1.80 ملم

عفيف / محطات مناخية0.20 ملم

عقيله ترب / عفيف4.40 ملم

منطقة مكة المكرمة :

تربه / مكة المكرمة5.80 ملم

بني سعد / الطائف4.20 ملم

طريق وادي وج / الطائف 3.00 ملم

القريع / بني مالك14.20 ملم

عطيف / الطائف 8.40 ملم

منطقة القصيم :

دخنه5.00 ملم

منطقة عسير :

الواديين / أبها0.60 ملم

النماص / عسير14.20 ملم

بني عمرو / النماص0.40 ملم

عفراء / النماص7.00 ملم

الشعبين/ رجال المع 42.00 ملم

محايل عسير40.00 ملم

تنومه / ابها1.00 ملم

العرين / أبها0.60 ملم

وادي تباله / بيشة0.60 ملم

الروضة / سراة عبيدة 21.60 ملم

ال خلف / سراة عبيدة 5.60 ملم

ال عمير / صمخ / بيشه0.20 ملم

أبها / عسير1.20 ملم

بللحمر / ابها1.40 ملم

خميس مشيط / عسير12.60 ملم

مصنع اسمنت بيشة / بيشة0.40 ملم

سبت العلايا14.00 ملم

سراة عبيدة38.00 ملم

ترقش9.50 ملم

بللسمر6.50 ملم

منطقة جازان :

العارضة 31.00 ملم

صلبه2.00 ملم

جازان 3.00 ملم

منطقة الباحة :

كرا / العقيق3.40 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض :

الحائر بالرياض2.00 متر

نمار2.00 متر

الحريق بالوشم3.40 متر

لبن1.00 متر

مزوى0.90 متر

الجفنه2.00 متر

الجنابج0.80 متر

المنحنى7.80 متر

شعيب الغدير2.80 متر

الخليف2.20 متر

منطقة مكة المكرمة :

تربه10.00 متر

المريفق6.00 متر

وادي فاطمة 5.50 متر

قرن14.00 متر

نعمان المجاريش1.00 متر

وادي حلى33.34 متر

رابغ19.43 متر

مروانى9.90 متر

كرا قوامه10.00 متر

العباب4.00 متر

بطحان الكامل9.00 متر

المحد4.00 متر

ويح14.00 متر

قنونا14.95 متر

السبعان / الكامل4.00 متر

ثريبان10.00 متر

الجناح4.00 متر

منطقة المدينة المنورة :

العيص 5.35 متر

الصلحانيه7.40 متر

قران / ا لسويرقية2.80 متر

بيضان 1.85 متر

الحصيد0.40 متر

الفرع3.50 متر

احامر0.25 متر

منطقة القصيم :

المطلاع الايمن 4.00 متر

عقلة الصقور2.00 متر

الفوارة / القصيم2.00 متر

الناصفه2.20 متر

شعيب درعة2.70 متر

ابها الهدار3.10 متر

ابو جريفه2.30 متر

ابالرماح4.00 متر

المطلاع الايسر2.80 متر

منطقة عسير :

أبها14.00 متر

مربه1.00 متر

بدوه21.00 متر

عتود تهامة28.00 متر

تمنيه6.80 متر

عياش14.00 متر

الغرابه19.00 متر

تندحه7.80 متر

الفيض14.00 متر

الدهناء7.00 متر

جوف آل معمر5.00 متر

عتود الخميس9.20 متر

الحفه2.70 متر

الماوين7.20 متر

عشران18.70 متر

ال عاصم6.50 متر

السوده5.00 متر

نبا2.00 متر

البطنه3.80 متر

بيشة (الملك فهد)42.70 متر

وادي داف4.70 متر

هجرة زهير4.70 متر

راده6.50 متر

الرشيد5.80 متر

ذهبان7.00 متر

بنى قيس9.50 متر

ال عفيف10.00 متر

شيبانه10.50 متر

الخلصة12.50 متر

شعيب شداد4.00 متر

الغر/ عاليه3.50 متر

خرص 13.00 متر

الغرة/ (حلباء)4.50 متر

الفوهة19.50 متر

عمق باللحمر9.00 متر

صبح4.00 متر

سدوان8.00 متر

الغاتل15.50 متر

الدافعه4.50 متر

العمل زهير6.80 متر

القوباء13.50 متر

جربه11.00 متر

مرة6.00 متر

ترجس17.00 متر

قرضان6.90 متر

حلباء29.00 متر

منطقة جازان :

بيش49.17 متر

جازان10.48 متر

ضمد0.00 متر

وساع21.00 متر

عمود10.50 متر

مغوره13.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة نجران :

نجران12.00 متر

خضيران9.00 متر

العشة5.00 متر

اليتم3.00 متر

باسان3.00 متر

مخش1.00 متر

قطن نجران2.00 متر

الصفاح5.00 متر

تريمه7.00 متر

المليحه7.00 متر

السلامه3.00 متر

حلال3.00 متر

حميران3.00 متر

منطقة الباحة :

العقيق16.80 متر

ثراد11.00 متر

الخالة1.00 متر

الطلقيه7.94 متر

الضحيان5.00 متر

ظروه1.75 متر

الخرار6.80 متر

الملح1.00 متر

ماطوه3.90 متر

المرباة2.90 متر

الملد (قوب)2.70 متر

بيده10.95 متر

القمع1.50 متر

المرزوق1.00 متر

الصدر3.00 متر

عليب1.60 متر

الجنابين18.65 متر

دوقه6.90 متر

الاجاعده1.50 متر

جرب0.80 متر

ظرك8.97 متر

الاحسبه16.00 متر

معشوقه7.00 متر

ام الرجلين1.96 متر

الحلبه1.50 متر