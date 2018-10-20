فیدیو.. امرأة تقتحم متجر تموینات في تثلیث بسيارة هايلوكس

فیدیو.. امرأة تقتحم متجر تموینات في تثلیث بسيارة هايلوكس

2018/10/20
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تثليث

اقتحمت سيارة “هايلوكس”، تقودھا امرأة، محلًّا للمواد التموينية في محافظة تثليث، وأحدثت أضرارًا في البضائع المعروضة داخل المحل وفي واجھته الزجاجية.

ووثقت لقطات صوّرتھا كاميرات المراقبة حجم الأضرار التي لحقت بالمحل؛ لكن لم تتعرض السائقة ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجر لأي أذى.

وكانت السائقة حسبما ظهر في الصور قد فقدت السيطرة على سيارتھا (تويوتا ھايلوكس) بعد تجاوزھا لأحد التقاطعات واتجھت نحو المحل، لكن سرعتھا غير العالية أسھمت في محدودية الأضرار الناتجة عن الحادث.

 


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