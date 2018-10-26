قائد الباطن السابق: خماسية التعاون محزنة

المواطن - الرياض

قال خالد دخيل القائد السابق لفريق الباطن إن ما يحدث في فريقه محزن، صاباً جام غضبه على الأجانب الأسوأ الذين لم يقدموا الإضافة.

يُذكر أن خالد دخيل لديه آراء معلنة في الإعلام ضد الإدارة الحالية لنادي الباطن، معتبراً أن المجاملات والعلاقات الشخصية أضرّت بالفريق.

وطالب خالد دخيل الإدارة بترك المدرب يعمل بلا ضغوط إدارية، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه النسخة القوية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.