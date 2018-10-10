قائد القوات الجوية يرعى اختتام المناورات الجوية السعودية التونسية المشتركة

المواطن - الرياض

وصل اليوم سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، إلى جمهورية تونس الشقيقة، حيث كان في استقباله رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام وسفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تونس محمد بن محمود العلي والملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان وعدد من ضباط الجانبين، حيث رعى سموه اليوم اختتام المناورات الجوية السعودية التونسية المشتركة في قاعدة (سيدي أحمد الجوية) في بنزرت.

هذا وقد شهد ختام المناورات عروضًا جوية مشتركة للطائرات المقاتلة من الجانبين، والتي نفذت عددًا من التشكيلات العسكرية الجوية.

عقب ذلك ألقى سموه كلمه نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله- وعبر سموه عن تقدير حكومة المملكة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مهنئًا المشاركين كافة على الأداء المبهر الذي يعكس الاحترافية العالية والانسجام في أداء المهام المنفذة لكلا الجانبين، مؤكدًا سموه على ترسيخ قيم التعاون والإخاء بين البلدين الشقيقين لبناء قاعدة صلبة لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات العسكرية.

هذا وقد ثمن سموه جهود جيش الطيران التونسي في نجاح هذه المناورات، معربًا عن شكره وتقديره لجيش الطيران التونسي على ما وجده من حفاوة واستقبال.

وعبّر عن فخره بالأداء المبهر للمشاركين كافة بالمناورات، والذي عكس الاحترافية العالية وقوة الانسجام في أداء المهام المنفذة.

بدوره أوضح المشرف على المناورات، العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات تحققت على أكمل وجه ولله الحمد. وتمثل ذلك في أداء المشاركين للمهام المناطة بهم بأداء مميز وجهد دؤوب.