قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات الهلال ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لمتابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الاتحاد 20 مرة من قبل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان التعادل هو السمة الغالبة في مواجهات الفريقين، حيث خيم على نتيجة 8 مواجهات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من الفوز في 7 مواجهات قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد غدًا، ونجح العميد في التغلب على الأزرق في 5 لقاءات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباريات الهلال ضد الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 56 هدفًا، 34 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مقابل 22 هدفًا للاعبي العميد.

وقبل كلاسيكو الجولة السابعة، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الفوز خلال الـ5 مباريات الماضية، ويملك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد غدًا، برصيد نقطتين، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 15 نقطة.