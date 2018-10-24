قبل الكلاسيكو.. تعرف على أغلى 10 لاعبين في الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يخطف كلاسيكو الهلال والاتحاد المُقرر إقامته، مساء يوم غد الخميس، الأنظار إليه من مباريات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى المدرب الكرواتي بيليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق فوزه الأول؛ والخروج من دوامة النتائج السلبية هذا الموسم في مباراة الهلال والاتحاد غدًا.

ويأمل البرتغالي جورجي جيسوس لمواصلة الانتصارات هذا الموسم، والفوز في مباراة الهلال والاتحاد للاقتراب من صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

ونستعرض أغلى 10 لاعبين في صفوف الهلال والاتحاد قبل كلاسيكو الجولة السابعة، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين في كافة الدوريات العالمية.

ويتصدر البيروفي أندريه كاريلو قائمة أغلى 5 لاعبين هلاليين بقيمة 6 ملايين يورو، ثم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بـ4.50 مليون يورو، يليه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

ويحتل المركز الرابع في قائمة أغلى 5 لاعبين في الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري بـ3.50 مليون يورو، ولكنه سيغيب عن الكلاسيكو لتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وحل الإسباني ألبرتو بوتيا خامسًا بـ2.50 مليون يورو.

وجاء في صدارة أغلى 5 لاعبين اتحاديين، البرازيلي رومارينهو بـ4 ملايين يورو، ثم مواطنه فالديفيا بـ3.50 مليون يورو، يليه المغربي كريم الأحمدي بـ3 ملايين يورو، وهي نفس قيمة الصربي ألكسندر بيشيتش، ثم التشيلي كارلوس فيلانويفا بمليوني يورو.