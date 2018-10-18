قبل انطلاق الآسيوية.. الفواز يُحفز الأخضر الشاب

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز على تحفيز لاعبي الأخضر تحت 19 عامًا، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا.

وأجرى قصي الفواز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، للاطمئنان على بعثة الأخضر، وحثّهم على بذل كافة الجهود لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، وتحقيق لقب البطولة القارية.

ونقل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى لاعبي الأخضر الشاب حرص واهتمام ومتابعة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا في إندونيسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم 2019 تحت 20 عامًا في بولندا.

وسيبدأ الأخضر الشاب مشواره في البطولة الآسيوية، بعد غد السبت، بملاقاة ماليزيا ثم يواجه الصين، يوم الثلاثاء، ويلعب بعدها مع طاجيكستان، يوم الجمعة، وستكون جميع مواجهات المنتخب السعودي على ملعب باتريوت كاندرابهاغا.