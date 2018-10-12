قبل مباراة السعودية ضد البرازيل .. ذكرى سيئة لـ بيتزي أمام تيتي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية ضد البرازيل، اليوم؛ لمحو الذكرى السيئة له أمام مدرب السامبا تيتي.

وتلعب السعودية ضد البرازيل اليوم في ثاني مباريات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ويأمل لاعبو الأخضر الظهور بشكل جيد أمام السامبا، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره.

وتحمل مواجهة السامبا تحت قيادة تيتي، ذكرى سيئة لـ بيتزي خلال فترة تدريبه تشيلي، حيث إنه خسر أمامه، يوم 11 أكتوبر الماضي، في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، ليفقد فرصة اللعب في المونديال.

ودخلت تشيلي مباراة البرازيل وفي رصيدها 26 نقطة، في المركز الرابع بفارق الأهداف عن كولومبيا، فيما كان منتخب السامبا قد حسم التأهل إلى كأس العالم كمتصدر مجموعة قبل عدة جولات، وأكدوا جدارتهم في الجولة الأخيرة بالفوز على كتيبة بيتزي بثلاثية.

ولعبت النتائج الأخرى دورًا في عدم تأهل تشيلي إلى كأس العالم 2018، حيث فازت الأرجنتين على الإكواردو، وتعادلت بيرو أمام كولومبيا، ليحتل التانغو المركز الثالث بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن كومولمبيا، ثم بيرو بـ26 نقطة، متفوقة على كتيبة بيتزي بالأهداف.

ويُمني بيتزي النفس باستغلال عاملي الأرض والجماهير في مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المدرب تيتي، ولمنح اللاعبين دفعة معنوية في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وبعد مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، يبدأ الأخضر تحت قيادة بيتزي الاستعداد لمواجهة العراق في بطولة سوبر كلاسيكو، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.