قبل مباراة السعودية والبرازيل .. السامبا يخطف أنظار وسائل الإعلام الدولية

المواطن - مروة نبيل

خطف منتخب السامبا أنظار وسائل الإعلام الدولية إليه قبل مباراة السعودية والبرازيل ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر إقامتها، مساء الجمعة.

وتحظى منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت، مساء الخميس، بمواجهة العراق والأرجنتين بمتابعة إعلامية دولية كبرى، إلا أن تدريب السامبا قبل مباراة السعودية والبرازيل خطف الأنظار إليه من المنتخبات المشاركة في الدورة الرباعية.

وخاض السامبا تدريبه الأول، مساء الخميس، وشهد مشاركة نجومه البارزين وفي مقدمتهم؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ونيمار دا سيلفا، والمتألق مع برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، المتوقع مشاركتهما بشكل أساسي في مباراة السعودية والبرازيل الودية.

ويسعى مدرب السامبا تيتي، للفوز في مباراة السعودي والبرازيل بمنافسات بطولة سوبر كلاسيكو، بعد الانتقادات التي وجهت لنجومه بسبب تراجع الأداء في نهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وودعها رفاق نيمار من الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يُمني مدرب الأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية والبرازيل الودية، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل.

وبعد مباراة السعودية والبرازيل الودية، سيُلاقي الأخضر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، فيما يلعب السامبا مع الأرجنتين، يوم الثلاثاء، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

📹| وسائل إعلام دولية كبرى تحتشد في الرياض لتغطية بطولة #سوبركلاسيكو وتدريب البرازيل يستحوذ على حصة الأسد في التغطية..#نجوم_العالم_في_السعودية #SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/yu5qnQfVnG — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 11, 2018