قبل مباراة اليوم.. التكافؤ عنوان مواجهات التعاون والشباب

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله ببريدة، مباراة التعاون والشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون مع الشباب 16 مرة من قبل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكان التكافؤ هو السمة الغالبة في هذه المواجهات، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز 7 مرات، وهُزم في 6 لقاءات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم في تسجيل 23 هدفًا خلال مباريات التعاون والشباب في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن لاعبو الليوث من إحراز 24 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، قبل مباراة التعاون والشباب اليوم، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ8 نقاط.