قبول 40 طبيبًا في برنامج طب الأسرة بمكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

في إطار استعدادات البرنامج المشترك لطب الأسرة بمكة المكرمة فقد تم عقد ملتقى تهيئة الأطباء المستجدين لطب الأسرة لبدء العام الجديد للمستوى الأول حيث بلغ عدد الأطباء المقبولين بالبرنامج٤٠ طبيبا، بهدف توفير أطباء متخصصين ذوو كفاءات عالية .

من جانب آخر أطلقت الصحة مؤخراً حملة تعريفية لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال حيث تستهدف الآباء والأمهات في جميع مناطق المملكة، والتي تأتي تواصلاً لجهود “الصحة” في الحفاظ على صحة الأطفال، وحمايتهم، وحماية فئات المجتمع من الأمراض، وقد قامت “الصحة” بإنشاء خدمة لتذكير الآباء والأمهات بمواعيد تطعيمات أطفالهم الأساسية ضد الأمراض المستهدفة، بحيث يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو عن طريق البريد الإلكتروني قبل أسبوع من موعد التطعيم، كما تأتي هذه الحملة ضمن توجهات الصحة لاستثمار التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية .

وأبانت الصحة أنه بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق زيارة الرابط التالي (هنا)

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم، وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ سعياً لتحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠.