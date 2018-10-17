قتلت طيارًا أمريكيًا.. مقاتلات “سوخوي27” تتغلب على “إف-15”

المواطن - متابعة

في معركة جوية بين مقاتلة “سو-27″، ومقاتلة “إف-15” بإحدى فعاليات مناورة “السماء الصافية 2018” في أوكرانيا، خاضت من 4 إلى 5 طائرات من طراز “سو-27” ونفس العدد من طائرات “إف-15” الأمريكية المعركة الجوية التدريبية التي دارت على مسافة 1 إلى 1.5 كيلومتر، والتي بيَّنت أن مقاتلة “سو-27” تتمتع بمزايا تفوّقية كما ذكر التلفزيون الأوكراني.

وذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” نقلًا عن الطيار الملاح الأوكراني ألكسندر موستوفوي أنه تبين أن طائرة “سو-27” تتقدم وتتفوق في القدرة الحركية.

وينتمي كل من “سو-27″ و”إف-15” إلى الجيل الرابع من المقاتلات المتعددة المهام.

وقد شهدت سماء أوكرانيا في نفس الوقت تقريبا حادث تحطم طائرة هي طائرة التدريب من طراز “سو-27أو بي” التابعة لسلاح الجو الأوكراني.

ووفق موقع “فيستنيك” فإن خطأ من أحد الطياريْن الذي قاد الطائرة وهو طيار أمريكي، كان وراء الحادث، ولم يتمكن الطيار الأوكراني من تصحيح الخطأ، فارتطمت الطائرة بالأرض.