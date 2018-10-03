قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على داعش

إعداد - مركز المواطن للدراسات والأبحاث

أصدر مركز المواطن للدراسات والأبحاث قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على مدينة البوكمال السورية، وتدعي أنها مقرات لتنظيم داعش، وأضافت إيران ادعاءها بأن هذه العملية هي رد على العملية المسلحة التي حدثت في العرض العسكري بالأحواز، والتي راح ضحيتها جنود إيرانيون.

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