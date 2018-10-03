قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على داعش

قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على داعش

2018/10/03
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مركز الدراسات والأبحاث‎
1805
0
طباعة
إعداد - مركز المواطن للدراسات والأبحاث

أصدر مركز المواطن للدراسات والأبحاث قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على مدينة البوكمال السورية، وتدعي أنها مقرات لتنظيم داعش، وأضافت إيران ادعاءها بأن هذه العملية هي رد على العملية المسلحة التي حدثت في العرض العسكري بالأحواز، والتي راح ضحيتها جنود إيرانيون.

المزيد من التفاصيل  في الملف المرفق عبر هذا الرابط (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :