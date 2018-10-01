قرب الشتاء .. شوق لليالي المدفئة والقهوة الساخنة

المواطن - الرياض

أيام قليلة ويهل علينا فصل الشتاء، حيث يعشق البعض شهور الشتاء لما لها من طقوس وعادات لا قد لا تتكرر في غيره، ومنها التجمع حول المدفئة، والمشروبات الساخنة، وهطول الأمطار واللعب مع زخات البرد.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “قرب الشتاء”، حيث انهالت التعليقات المرحبة بقدوم الشتاء.

وعلقت أماني الحربي على الوسم بقولها “كوخ .. قهوة ساخنة .. ليل طويل ممطر.. مدفئة”.

وعلق آخر بقوله “بكره بيجينا الغيم و يهطل المطر، بيضحك الحزين وبتصبح الدنيا شتا”.

ونشر نايف السهلاوي مجموعة من الصور للجمر والقهوة والشاي في ليالي الشتاء وعلق عليها بقوله “شوق مُبكر لليالي الشتاء الجميل”.

وقال سالم معلقاً على الوسم “هاتف مُغلق، ابتعاد عن الجميع ،قهوة، عزلة في هذا المكان”.

بينما علقت غموض بقولها: “كلّ شيءٍ في الشتاء جميلٌ ما عدا ارتجاف الفقراء”.