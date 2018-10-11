قرقاش: الحملة الشرسة على السعودية متوقعة والعواقب وخيمة على المحرضين

المواطن - الرياض

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش من تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية على خلفية قضية اختفاء‏ المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال قرقاش: الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.